За 2 дня полицейские выявили 13 атак телефонных мошенников

В Северном Казахстане в праздничные дни возросло количество телефонных атак со стороны мошенников. «Пик» пришёлся на 8 и 9 мая, когда было зарегистрировано 13 звонков североказахстанцам от злоумышленников. Жертвам звонили, представляясь сотрудниками полиции или медработниками, и сообщали, что их родственники совершили или пострадали в ДТП. Мошенники объясняли, чтобы «уладить проблему», требуется определённая сумма денег. Чтобы надавить на жертв, аферисты давали трубку третьему лицу, которое взволнованным голосом просило о помощи. По фактам мошенничеств, которые произошли в праздничные дни, полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Полицейские убедительно просят жителей области не доверять сомнительным звонкам.

РУСЛАН НАЗАРОВ, заместитель начальника ДП СКО:

— В современном цифровом мире для мошенников не составляет труда добыть персональные данные людей. Даже если вам точно называют имя якобы попавшего в неприятности близкого человека, и голос в трубке кажется похожим, не спешите с принятием решения. Созвонитесь с ним лично. Если это невозможно, перепроверьте информацию. Обязательно спрашивайте у тех, кто представился сотрудниками полиции, их имена, название подразделения. Затем позвоните в полицию и уточните, работает ли такой сотрудник, зарегистрирован ли факт ДТП или другого происшествия, на которое сослался звонивший.



Дарья Пышмынцева