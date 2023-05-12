За 10 лет работы общественный фонд «Ана үйі» оказал помощь 6 тысячам женщин страны

Неудачный брак, переживания, безысходность. Личная трагедия и трудная жизненная ситуация нередко толкают женщину на необдуманные поступки. В том числе, и отказ от своего малыша. Но, что бы ни произошло, выход есть и помощь рядом. Республиканский общественный фонд «Ана үйі» за 10 лет своей работы оказал помощь 6 тысячам женщин страны. Сегодня в городском «Доме мамы» отмечают юбилей фонда. Накрыт стол со вкусностями, маленькие непоседы бегают возле своих мам нарядные и веселые. В том числе, и трехлетний Миша. Вместе с беременной мамой он оказался здесь в начале марта. Сейчас Наталья Мосачихина живет здесь в уюте и заботе уже с двумя своими малышами.

НАТАЛЬЯ МОСАЧИХИНА:

— Получилось так, что я сошлась с человеком, вышла замуж, жили хорошо, потом не сошлись характерами. Я встретила человека, полюбила его, второго сына родила. Потом уехала, в больницу попала на сохранение, а первый муж продал дом. И все, получилось так, что я узнала об этом доме и переехала сюда жить. Я очень благодарна этому дому, надеюсь, в будущем у меня все будет хорошо, что я благополучно выйду замуж.

Петропавловский «Дом мамы» распахнул свои двери в 2014 году. За это время здесь оказали помощь более 150 женщинам и порядка 170 детям. Сейчас здесь проживают 5 женщин и 7 детей.

МЕРУЕРТ КОШЕМБАЕВА, региональный специалист ресурсного центра «Дом мамы»:

— Мы помогаем женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, беременным. Оказываем психологическую, медицинскую, юридическую помощь. Мамы здесь проживают полгода. Получают бесплатное проживание, питание. В садик мы устраиваем по возможности, конечно, через отдел образования. Также через центр занятости мы проводим обучение, есть разные курсы для матерей.

За 10 лет своей работы республиканский общественный фонд «Ана үйі» внес большой вклад в профилактику социального сиротства и его искоренения. Сегодня такие центры предотвращают 69% потенциальных отказов матерей от своих новорождённых детей в стране. Вторым этапом работы фонда стал запуск в 2016 году Агентства по усыновлению, миссия которого — профессиональная подготовка, сопровождение приемных семей и развитие культуры усыновления в казахстанском обществе. А в 2018 году запустили программу трансформации детских интернатных учреждений «Балажан».

КОРЛАН ЖАЙСЕНБАЕВА, региональный директор ОФ «Ана үйі»:

— 1761 ребенок приобрел семью, по СКО в 153 семьях сейчас 253 ребенка при содействии национального агентства по усыновлению воспитываются в приемных семьях. Национальное агентство по усыновлению проводит школу приемных родителей, на законодательном уровне это было закреплено. Наши специалисты были обучены, далее обучили сотрудников интернатных учреждений, где наряду с нами они сейчас проводят эту школу приемных родителей.

Национальное агентство по усыновлению не только проводит школу приемных родителей, но и сопровождает семьи до приема ребенка и после. Сейчас на сопровождении фонда находятся 40 семей, которые воспитывают 68 детей.

Анастасия Кузнецова