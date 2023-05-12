В областной библиотеке им. С.Муканова прошёл вечер памяти Абдрахмана Айсарина

В областной библиотеке им. С. Муканова прошёл вечер памяти, посвященный 125 — летию казахского писателя Абдрахмана Айсарина. В зале собрались родственники публициста. Сноха политического деятеля Орынбасар Кошерова говорит, человеком он был целеустремленным и трудолюбивым.

ОРЫНБАСАР КОШЕРОВА:

— Абдрахман Айсарин работал в народном суде, в газете «Бостандык туы», «Кеңес ауылы», «Еңбекші қазақ». В 1932-1937 годах возглавлял отделение Союзов писателей Казахстана.

Абдрахман Айсарин родился 1898 году в селе Шога Жамбылского района. Свой творческий путь начинал литературным сотрудником в газетах «Ушкин» и «Енбек туы». Сталинские годы правления для многих людей являлись непростым временем. В 30-е годы массово уничтожалась казахская интеллигенция. Абдрахман Айсарин был арестован по политическим мотивам в 1937 году и расстрелян в 1938, как один из основателей партии «Алаш орда».

КУЛЯШ ШАЯХМЕТОВА, внучка Абдрахмана Айсарина:

— У моего дедушки было 4 детей. Моя мама была старшей дочерью. В детстве она очень много рассказывала о том, что её отец был писателем, что он очень порядочным был человеком, достойным, патриотом своей земли. Он мечтал о процветании нашего Казахстана. Его жена Мадина — моя бабушка сильно пострадала, как жена врага народа.

Большинство трудов Абдрахмана Айсарина были изъяты и уничтожены сразу после его ареста. Увидели свет всего 17 работ автора. Произведения земляка читают и по сей день.

Камилла Карим