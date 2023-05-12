Полицейские приняли участие в конкурсе самодеятельности

Единство народа Казахстана, любовь к Родине, семейные традиции и ценности стали главной темой конкурса художественной самодеятельности «Міндет, абырой, ерлік». Участвовали в нём сотрудники внутренних дел. Они пели, читали стихотворения, исполняли музыкальные и танцевальные номера, в общем, показали все свои таланты.

РИНАТ ИБРАЕВ, старший оперуполномоченный управления по противодействию наркопреступности ДП СКО:

— Данный конкурс проводится ежегодно с участием сотрудников управлений и иных подразделений ДП СКО. Он направлен на развитие творческих способностей среди сотрудников. От управления по противодействию наркопреступности был выбран я. Пою относительно недавно, но благодаря родителям, у меня отец тоже в свое время пел, я спел песню. Песня очень сложная, из репертуара Медеу Орынбаева, песня называется «Өмір-өзен».

Итоги регионального этапа конкурса подведут ко Дню семьи. Победители представят полицию Северного Казахстана на республиканском конкурсе, который ожидается в начале июня.

Камилла Карим

