Первый вице-министр национальной экономики РК Тимур Жаксылыков рассказал об оказываемых малому и среднему предпринимательству мерах господдержки.

«Средневзвешенная ставка на рынке по кредитам банков второго уровня составляет 19,5%. В рамках субсидирования по кредитам государство снижает ставку вознаграждения для субъектов МСП до уровня 8%. Для решения проблемы, связанной с нехваткой залогового обеспечения, реализуется инструмент частичного гарантирования», — сказал Тимур Жаксылыков в рамках обсуждения мер по расширению кредитования реального сектора экономики в Сенате.

По его словам, за последние 5 лет кредиты МСП выросли с 4 трлн тенге до 6,3 трлн тенге.