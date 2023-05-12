На ТЭЦ-2 продолжается возведение фундамента для новой дымовой трубы

На ТЭЦ-2 до конца месяца планируют подготовить фундамент для новой дымовой трубы. Работы проводит местная подрядная организация ТОО «Строй центр Арсенал». Она уже установила 200 каркасов разного размера, на которые крепятся верхняя и нижняя арматуры. Сейчас специалисты занимаются армированием столбчатых фундаментов на пути перекрытия будущих газоходов. С начала июня монтаж скользящей опалубки и строительство трубы начнет уже ТОО «КазтеплоСПЕЦСТРОЙ». Новая дымовая труба согласно проекту будет конической формы и возвышаться она будет на 180 метров. В этом году планируют полностью возвести железобетонный ствол, а включение дымовой трубы N1 в работу запланировали на лето 2024 года.

Анастасия Кузнецова