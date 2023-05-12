На 23,4 млн га планируют засеять сельхозкультуры в Казахстане

В Казахстане сельскохозяйственные культуры планируют разместить на 23,4 млн га. Об этом сообщает минсельхоз. По данным республиканского ведомства, увеличатся посевные площади зерновых и зернобобовых, кормовых культур, а также сахарной свёклы, подсолничника, овощебахчевых, картофеля и гречихи. На сегодня засыпка семян осуществлена на 100%. Фермеры сформировали семенной фонд в объеме 2,3 млн тонн. Регионам отгрузили порядка 284,4 тыс тонн льготного дизтоплива из выделенных 419 тыс тонн. С учетом расходов операторов, средняя цена по республике для фермеров на треть дешевле рыночной — 204 тенге за литр.



Алишер Ашимов