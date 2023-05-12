Лучших стрелков среди сотрудников правоохранительных органов определили на спартакиаде

Высокий уровень владения табельным оружием — обязательное условие для полицейских. Стражи правопорядка приняли участие в третьем виде традиционной спартакиады физкультурно-спортивного общества «Динамо» — соревнованиях по стрельбе из пистолета Макарова. От каждого ведомства участвовало по 3 стрелка. Обязательный инструктаж по технике безопасности — и можно выходить на огневой рубеж. Спортсмены в погонах совершили 3 пробных выстрела и 10 зачётных.

ГАЛИНА СКОРЫХ, представитель ФСО «Динамо»:

— Как правило, лидерами в этом виде спорта у нас являются коллектив ДП СКО и Академия Нацгвардии. Это постоянно меду ними проходят состязания, кто вперёд, в этом году покажет соревнование, кто из них сильнее.

На этот раз соревнования завершились убедительной победой сотрудников департамента полиции — 245 очков из трёхсот возможных. Второе и третье места разделили военнослужащие из Академии Национальной гвардии и воинской части. Первые две строчки в личном зачёте также заняли полицейские Шынгыс Казизтай и Жанат Баймухамбетов.

ИЛЬЯС КУНАНАБАЙ, старший криминалист отдела полиции Айыртауского района:

— Мы каждый год приезжаем на такие соревнования. Я думаю, такие соревнования нужны, потому что каждый сотрудник полиции должен уметь владеть табельным оружием.

Командам-призёрам вручили кубки и грамоты, победителям в личном зачёте — ценные подарки от ФСО «Динамо». Следующий вид спартакиады — Президентские тесты. Они пройдут в конце мая.



