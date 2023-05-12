Кинокартина, снятая в СКО, признана лучшей на международном фестивале

Исторический фильм, основанный на произведении Беимбета Майлина «Күлпәш», признали лучшим на международном фестивале. Кинокартина, снятая в Северо-Казахстанской области, повествует о временах страшного голода.

Режиссёр-постановщик — студент Казахского национального университета искусств Ернат Сабитов. Съёмки проходили в селе Архангельском Кызылжарского района. Длились они 10 дней. В кинокартине приняли участие 18 человек. К слову, это первая работа молодого режиссёра.

ЕРНАТ САБИТОВ, студент Казахского национального университета искусств:

— Снимали мы в Архангельском, потому что в этом населённом пункте много домов ,которые соответствуют тому времени. Приняли участие только студенты. Мы проводили кастинг и выбрали самых талантливых. Единственная проблема — финансы. Но, сельчане и управление культуры нам оказали хорошую помощь.

Кинокартина стала лучшей в двух номинациях. Жюри высоко оценили работу съёмочной группы. За это фильм получил «Специальную награду им. Болата Сулеева». В планах у молодого режиссёра усовершенствовать этот фильм и отснять другие кинокартины.

ЕРНАТ САБИТОВ, студент Казахского национального университета искусств:

— Очень рад, что наш труд оценили по достоинству, но, это только начало. Впереди ещё один масштабный фестиваль «Байконур», где мы представим этот фильм снова. В планах у нас снять уже что-то совеременное. Хотим затронуть актуальную проблему для подростков — буллинг. Как известно, дети им подвергаются часто.

Сейчас Ернат Сабитов ищет спонсоров, чтобы снять фильм.

Алишер Ашимов