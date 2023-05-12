ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

— Глава Кабмина Алихан Смаилов встретился с представителями среднего бизнеса. Вместе они обсудили вопросы, связанные с развитием обрабатывающей промышленности. Кроме того, в беседе принимали участие представители НПП «Атамекен», а также министры, заместители акимов городов и руководители квазигосударственного сектора, ответственные за продвижение бизнес-инициатив и господдержку. В марте на открытии первой сессии Парламента VIII созыва Глава государства отметил, что стране нужна «новая волна» предпринимателей, способных взять на себя ответственность за экономический прогресс в Казахстане.

Алихан Смаилов сказал, что ядром этого прогресса должен стать средний бизнес. В своем выступлении Премьер-министр отметил, что, согласно мировой практике, именно он наиболее адаптирован к постоянно изменяющимся рыночным условиям. Это делает его основным игроком экономического развития. На встрече участники обсудили вопросы обеспечения доступности финансирования, увеличения объемов выпуска продукции, импортозамещения и освоения новых производственных ниш и не только. В целях дальнейшей защиты прав предпринимателей будут отменены 10 тысяч необоснованных требований к бизнесу и автоматизированы процедуры во всех сферах госконтроля.

АЛИХАН СМАИЛОВ, Премьер-министр РК:

— Это позволит с нового года, после завершения моратория на проверки бизнеса, все графики проверок формировать на основе автоматизированных систем управления рисками, исключая человеческий фактор. Это снизит количество проверок и повысит эффективность госконтроля.

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

— Алихан Смаилов добавил, что для облегчения доступа к государственным ресурсам и инфраструктуре по поручению Президента разработана новая модель государственно-частного партнерства. На местном уровне будет продолжена поддержка по выделению земельных участков, подведению инфраструктуры и другим вопросам, входящим в компетенцию акиматов.

АЛИХАН СМАИЛОВ, Премьер-министр РК:

— Перед акиматами поставлены конкретные KPI по привлечению инвестиций в основной капитал и созданию новых рабочих мест. При этом сегодня на уровень местного бюджета переданы корпоративные подоходные налоги от МСБ, поэтому акиматы заинтересованы в том, чтобы расширять частный сектор.

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

— Глава Кабмина подчеркнул, что Правительство всегда открыто к диалогу с бизнесом и готово поддерживать проекты, способствующие его развитию.



Дарья Пышмынцева