Акция «Чистые водоёмы» проходит в Северо-Казахстанской области. Она стартовала 15 апреля. Инициировали её специалисты отдела Есильской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства. В ней принимают участие представители профильных государственных учреждений и студенты.

АМАНГЕЛЬДЫ КАЖГАЛИЕВ, главный специалист отдела Есильской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства:

— Проводили саму акцию на озере Пёстром, на Сергеевском водохранилище, по реке Есиль. Более 8 тонн вытащили мусора. Задействовано было более 58 единиц техники, более 150 человек. 154 пользователей у нас в данный момент, 317 водоёмов у них в пользовании. Они тоже проводят акцию «Чистые водоёмы».

Кымбат Хайкенова — студентка третьего курса Kozybayev University. Девушка изучает географию и историю. Она считает, что каждый человек должен бережно относиться к природе.

КЫМБАТ ХАЙКЕНОВА, студентка Kozybayev University:

— При выезде на природу, чтобы человек с собой хотя бы брал мусорный пакет, забирал с собой мусор. Природа красивая, загрязнять всё это неправильно.

12 мая экоактивисты привели в порядок берег реки Есиль на Вороньем острове. Акция «Чистые водоёмы» продлится до 1 июня.

Дарья Пышмынцева