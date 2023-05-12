12 мая — Международный день медицинских сестёр

В честь Международного Дня медсестры во 2-ой городской поликлинике организовали торжественное собрание.

Сегодня в зале медсёстры из 6-ти отделений, а также ветераны труда. Многие даже после выхода на заслуженный отдых продолжают служить на благо народа. Одна из таких — Ирина Бабинова. Медицине она отдала 42 года своей жизни.

ИРИНА БАБИНОВА, медсестра городской поликлиники №2:

— Всю жизнь я работала в педиатрии. 20 лет я работала в отделении педиатрии железнодорожной больницы, затем работала в поликлинике. Там я прошла многие кабинеты. То есть, я работала с невропатологом, хирургом. Более 8 лет я работаю в кабинете развития ребёнка. Работа с мамочками, с беременными. Рассказываю, как нужно правильно кормить, как ухаживать за детьми, как их развивать.

Работа очень интересная, признается Ирина, хотя и трудностей немало. Самое тяжелое, по словам медсестры, это работа в хирургическом кабинете. Тяжело психологически. Дети поступают с самыми разными травмами. К каждому необходим свой подход. О выборе профессии Ирина не жалеет. Наоборот, даже выйдя на пенсию, она все равно помогает новоиспеченным мамам правильно растить детей. Сегодня ветеранов медицинского дела награждают ценными подарками, грамотами и цветами.

Среди награждённых — Ляйля Утегенова. За плечами имеет 41 год стажа. Работала как в городской, так и в сельской больнице. Самое главное, говорит Ляйля Исламовна, медсестра должна обладать терпением. Ведь за один день они принимают порядка 20-30 пациентов.

ЛЯЙЛЯ УТЕГЕНОВА, фельдшер общей практики городской поликлиники №2:

— В работе с людьми главное — это терпение и уважение к нашим пациентам. Поздравляю всех средних медицинских работников с этим замечательным праздником. Я сама по образованию фельдшер. Старшая дочь у меня окончила медицинский колледж, затем училась на провизора. Сейчас она рабоатет в аптеке. А остальные дети не по моим стопам пошли.

Участвовали медицинские работники и в конкурсе «Талантливая медсестра — талантлива во всём!». Они представили домашнее задание — юмористические видеоролики под названием «Один день из жизни медсестры».

Всего во второй городской поликлинике работают 243 медицинские сестры. 10 — продолжают трудиться, не выходя на заслуженный отдых.

Диана Салихова

