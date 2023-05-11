Земельный участок в Петропавловске стоимостью 172 млн тенге вернули государству

Нарушили земельное законодательство. Такой вердикт озвучила прокуратура Петропавловска в ходе проверки. При предоставлении земельного участка для коммерческих целей уполномоченные органы, проигнорировав действующие правила, незаконно предоставили часть земельного участка, не подлежащего передаче для использования. По итогу земельный участок площадью 6,8 га стоимостью 172 млн тенге, предоставленный вне аукциона, вернули государству. Должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии.

Анастасия Кузнецова

