В праздничные дни на канал «102» поступило 1745 обращений

Службу в усиленном режиме несли все выходные и праздничные дни полицейские, за это время по номеру «102» позвонили более 1700 раз. Наиболее частыми причинами вызовов стали нарушения тишины в ночное время и семейные дебоши. Поступило также 23 сообщения о кражах чужого имущества. С использованием видеокамер выявлено 258 административных правонарушений, из них 212 нарушений ПДД, остальные — факты распития либо появления в нетрезвом виде в общественных местах. В Петропавловске охрану общественного порядка ежедневно несли свыше 200 сотрудников полиции и военнослужащих.

Камилла Карим