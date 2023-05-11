В Петропавловске прошла областная выставка технического творчества

В областном центре творчества детей и юношества прошла выставка технического творчества. Школьники и студенты из 4х районов области и г.Петропавловска представили более 60 работ.

Никита Мыскин представил жюри свою работу под названием «Наземный шагающий универсальный беспилотник «Таракан». Данный макет управляется бесконтактно, с помощью жостика и механизма, который установлен на руке.

НИКИТА МЫСКИН, студент СКППК:

— Работает он от двух двигателей. Микросхема взята с игрушки, как и некоторые детали. Ноги у него из медной проволоки. Работает он от аккумуляторной батареи. Он может использоваться как и для военных, так и для гражданских целей.

Родион Покатилов на выставку привез мопед «Дружба». На эту разработку студент потратил около одного года. Во время испытаний, рассказывет Родион, мопед достиг скорости 50 км в час.

РОДИОН ПОКАТИЛОВ, студент Гуманитарного технического колледжа:

— За основу взяли двигатель бензопилы «Дружба» 79 года выпуска мощностью 5 лошадиных сил. Ну, за основу, по большому счету взяты велосипедные вилки, руль, заднее крыло. Индуктор цепной, бензобак тоже из бензопилы «Дружба» емкостью 5 литров. Расходуется бензин, масляная смесь к пропорции 1/20 , то есть 1 литр бензина на 20 граммов масла.

Макет Ильи Амелина вызвал интерес у всех присутствующих. Его работа называется «Водный транспорт — экспериментальная модель на винтовой тяге». Этот механизм может держаться на воде, ездить по льду, снегу, асфальту. Разгон — до 60 км в час.

ИЛЬЯ АМЕЛИН, учащийся областной специализированной школы — лицея — интерната для одаренных детей ЛОРД:

— Тут установлен 3х фазный синхронный мотор и специальный контроллер к нему, также радиоприемник управляется с аппаратуры радиоуправления на частоте 2 и 4 Герц. Тут установлен мотор, засчет которого происходит руление, поворачивается крыло, которое отклоняет воздушный поток и направляет его.

Участие в таких выставках развивает у конкурсантов научно — технические способности, формируют технологические навыки, говорят организаторы.

АЛЕКСАНДР НАДТОЧИЙ, методист областного центра творчества детей и юношества:

— Проводится в 7 направлениях. Это у нас «Автотранспорт», «Сельская техника», «Военная техника». «Зеленая энергетика» и проект «Удиви нас». Первый критерий — чтобы была действующая модель, так как техническая выставка у нас. За это у нас выставляется балл. Чистота исполнения, сложность работы.

В конкурсе — выставке приняли участие более 100 ребят. Лучших наградили грамотами.

Камилла Карим