Проект «Мен кәсіпкер» обсудили на площадке региональной службы коммуникаций. Его запустили в 2022 году в 4-х областях страны в пилотном режиме. В этом году проект охватит все регионы Казахстана. Он призван помочь начинающим предпринимателям запустить свое дело и вывести товары на рынок сбыта. Проект включает в себя несколько направлений.

АСЕЛЬ САМАРАТОВА, руководитель отдела нефинансовой поддержки предпринимательства Палаты предпринимателей СКО:

— Это «Кәсіпке бағыт», что является отраслевым обучением, Центры развития женского предпринимательства, проект «Одно село — один продукт». «Кәсіпке бағыт» включает в себя обучение компетенциям и отраслевое обучение с целью повышения предпринимательского потенцила. Центры развития женского предпринимательства — это площадка нефинансовой поддержки женщин-предпринимателей, а также женщин с предпринимательской инициативой.

Первое, что получают североказахстанки, которые обращаются в Центры развития женского предпринимательства, — это консультация. После нее женщины принимают решение, необходимо им обучение для воплощения их идеи в жизнь или нет.

ИРИНА ВАСИЛЬЕВА, менеджер-консультант Центра развития женского предпринимательства СКО:

— Одна из самых популярных — это услуга профильного обучения, обучение традиционным видам ремесел и бизнес — обучение. Если говорить об итогах прошедшего периода этого года, то у нас сейчас в Центре развития женского предпринимательства подано 114 заявок на профильное обучение.

Действующие бизнес-леди тоже обращаются в Центр развития женского предпринимательства, но уже для работы с наставником. Он помогает женщинам взглянуть на их дело под другим углом. Кроме того, в центре развития женского предпринимательства североказахстанки могут научиться привлекать инвестиции.

Дарья Пышмынцева

