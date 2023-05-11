Почти на 400 млрд тенге прокредитовали банки сельское хозяйство. Об этом сообщает информационный портал LS. На 1 апреля 2022 года сумма займов составила почти 400 млрд тенге. Этот показатель вырос на 12,8%. В разрезе регионов лидирует Алматы. Там кредитование сельского хозяйства составляет 209,4 млрд тенге. Затем идут Костанайская и Акмолинская области. В этих регионах кредиты выделили на 35 и 26 млрд тенге соответственно. Между тем, высокая доля займов приходится на СК и столицу. В нашей области сельское хозяйство прокредитовали на 19,8 млрд тенге.

Алишер Ашимов