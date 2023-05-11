Почти на 40% подорожало арендное жильё в Казахстане за год. Согласно данным Бюро нацстатистики, в апреле этого года арендная плата за благоустроенную недвижимость составила 4,6 тысяч тенге за квадратный метр. Это на 30,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего цена увеличилась в Кокшетау, Алматы, Костанае и Петропавловске. В последнем стоимость одного квадрата поднялась до 2,4 тысяч тенге. В 2 раза выше аренда в Астане. Что касается нового жилья, его цена за год выросла на 18%, до 4,6 тысяч тенге за квадратный метр. В разрезе регионов недвижимость стоила дороже всего в Астане, Алматы, Шымкенте, Актау и Атырау.



Алишер Ашимов