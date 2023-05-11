Национальный центр тестирования обновил базу бесплатного пробного тестирования для подготовки абитуриентов к основному ЕНТ.

Более 1,5 млн человек уже воспользовались этой возможностью в текущем учебном году. Абитуриентам достаточно зайти на сайт центра, ввести свой ИИН и выбрать комбинацию профильных предметов.

Основное ЕНТ пройдет с 16 мая по 5 июля, а заявления на участие принимаются до 14 мая. Абитуриенты могут сдать ЕНТ два раза и участвовать в конкурсе грантов с наилучшим результатом. После каждого тестирования у выпускников есть возможность подтянуть слабые темы, а также улучшить свою подготовку перед вторым тестированием.