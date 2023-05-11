Более 15 тысяч североказахстанцев имеют задолженность по налогу на транспортные средства

Налог на транспортные средства за прошлый год можно было оплатить до 1 апреля. До наступления срока уплаты комитет госдоходов проводит рассылку налогоплательщикам. Помимо этого проверить задолженность можно на сайте комитета, а также с помощью приложения e-Salyq Azamat. Однако, не все владельцы транспортных средств оказываются добросовестными налогоплательщиками. Сегодня имеют задолженность по налогу более 15 тысяч североказахстанцев. Сумма составляет 411 млн тенге.

СУНГАТ КОСПАЕВ, руководитель отдела департамента государственных доходов по СКО:

— С 26 мая списки должников с суммами задолженности свыше 1 МРП (3450 тенге) будут направлены для принудительного взыскания судебным исполнителям. В свою очередь, в целях взыскания задолженности частными судебными исполнителями по полученным материалам в отношении должников применяются такие меры, как ограничение регистрационных действий, наложение ареста на имущество налогоплательщика, приостановление расходных операций по банковским счетам.

А если сумма задолженности будет равна либо превышать сорокократный месячный расчетный показатель, то таким владельцам транспортных средств будет наложен запрет на выезд из страны.

СУНГАТ КОСПАЕВ, руководитель отдела департамента государственных доходов по СКО:

— Сумма налога зависит от количества транспортных средств либо от категории транспортных средств. Более 15% от общего количества владельцев транспортных средств не уплатили своевременно. Срок уплаты истек 1 апреля, на сегодня погасили порядка 106 млн, это те, кто с 4 апреля по настоящее время оплатил. На них приходится около 6 тысяч налогоплательщиков.

Всего же по области насчитывается более 90 тысяч налогоплательщиков. При задолженности ежедневно начисляется пеня. Сейчас у тех, кто просрочил оплату налогов, есть время погасить задолженность до 26 мая. Иначе материалы налоговая направит судебным исполнителям. При этом специалисты отмечают, что должник после оплаты задолженности обязан будет оплатить услуги судебных исполнителей в размере до 25 процентов от взысканной суммы.

Анастасия Кузнецова