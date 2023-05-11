55 случаев укусов клещей произошло с апреля 2023 года в Петропавловске

ДИАНА САЛИХОВА, корреспондент:

— Столбик термометра показывает 14 градусов тепла. На улице приятно греет солнце. Так и хочется выйти на прогулку в парк. Однако, стоит быть осторожным. Ведь май — сезон, когда клещи наиболее активны. С начала апреля в области укусам клещей подверглись 94 североказахстанца, из них 36 человек — дети до 14 лет.

СЕРИК АУСАТОВ, руководитель отдела управления санитарно — эпидемиологического контроля г.Петропавловска:

— С начала апреля по настоящее время в Петропавловске зарегистрировано 55 случаев укусов клещей. В аналогичном периоде прошлого года — 76 случаев. Клещи являются переносчиками таких заболеваний, как боррелиоз, сыпной тиф. Одним из самых опасных заболеваний является клещевой вирусный энцефалит. С начала текущего года по городу Петропавловску заражений вирусным энцефалитом не зарегистрировано.

ДИАНА САЛИХОВА, корреспондент:

— Месяц назад я и сама подверглась укусу клеща. Но, я знала, что делать. Я обработала насекомое спиртом, аккуратно вытащила его пинцетом и положила в баночку. Затем отправила в лабораторию на анализ. К счастью, клещ был ничем не заражён и всё обошлось без последствий. Я всё-таки обратилась в больницу и наблюдала своё состояние в течение двух недель. Именно так и рекомендуют делать специалисты.

Чтобы насекомое не побеспокоило во время отдыха на природе, врачи просят североказахстанцев придерживаться мер предосторожности. Работающие в очагах клещевого энцефалита проходят вакцинацию. А обычным жителям достаточна неспицифичная профилактика.

СЕРИК АУСАТОВ, руководитель отдела управления санитарно — эпидемиологического контроля г.Петропавловска:

— При посещении лесов, скверов мы рекомендуем быть в одежде с длинными рукавами, обязательно на голове носить капюшоны, брюки заправлять в носки и надевать обувь как можно более высокую. Клещи находятся на траве, на ветках кустарников. Как правило, они не поднимаются выше 1,5 метров от земли. Они могут проникать на открытые участки тела либо на одежду.

Сейчас в парках можно встретить много отдыхающих. Знают ли североказахстанцы о мерах предосторожности?

-Клещи нас не кусали. Но мы знаем, что надо одеваться хорошо. Особенно беречь ребятишек. Домой приходим, мама у нас всегда смотрит ей головку, открытые части тела.

— Мы всегда кто платочек, кто кепку надевает. Или вот плащ.

— Клещи. Знаете, в этом году их очень много активных. Сколько мне знакомые говорят, чтобы я не ходила в парк. Просто, говорят, сыпятся. Так что будьте осторожны. Это точно.

— Знаю, что в случае чего, нужно обращаться к врачу. Они очень опасны.

— Если укусил клещ, его нужно вытащить. Если он впился, можно его обработать маслом или нашатырным спиртом. И обратиться за медицинской помощью.

— Нас клещи не кусали. Но мы принимаем меры. Делаем состав, прежде чем выходить, им обрабатываем.

Специальным составом обрабатывают парки, скверы и другие места. Общая площадь обрабатываемой поверхности — 587 га. Дезинсекция проводится с апреля по октябрь.

Диана Салихова