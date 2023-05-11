260 видеорегистраторов нового типа используют полицейские СКО

Видеофиксация действий полицейских давно стала стандартной практикой. С прошлого года в рамках проекта «Цифровой полицейский» стражи порядка оснащаются видеорегистраторами нового типа. Они имеют ряд преимуществ перед старыми системами: большой объём памяти, меньшее время зарядки . Главное достоинство — возможность онлайн — мониторинга. К видеожетону сотрудника, находящегося на дежурстве, в любую минуту могут подключиться сотрудники Центра оперативного управления, руководители подразделений. Новыми регистраторами на 100% оснащены сотрудники батальонов патрульной полиции.

Камилла Карим

