В селе Саумалколь Айыртауского района приступили к среднему ремонту дороги

Почти 4-х километровую дорогу по улице Янко, что находится в селе Саумалколь Айыртауского района, не ремонтировали давно. О хорошем и качественном полотне водители здесь только мечтали и продолжали ездить по бездорожью. Но, в этом году проблемную дорогу в селе решили привести в порядок, чему сельчане очень рады.

ВЛАДИСЛАВ ГОРДЕЕВ, житель с. Саумалколь, Айыртауский район:

— Наша мечта сбывается. Мне лично приятно. Это необходимо делать, потому что, когда грязь поднимается весной, людям тяжело передвигаться, машины вязнут.

На ремонт выделили 350 млн тенге. Ответственное товарищество «МГА «ДорСтрой». На участке задействовали порядка 15 человек и 7 единиц спецтехники. Работа идёт здесь активно. Единственная проблема — нехватка дизтоплива, признаются специалисты.

ГРАИР АВДОЯН, заместитель директора по производству ТОО «МГА «ДорСтрой»:

— Мы заявку подаём в КазМунайГаз, но, нам дают мало, 2 тонны. Вот за 4 часа уходит тонна. Начали километр выравнивать, сверху — покрытие 5 см. Здесь есть местами фризировка, 2 слоя асфальта.

Помимо улицы Янко, в селе есть и другие проблемные участки. Привести в порядок их планируют после завершения всех конкурсных процедур.

Алишер Ашимов

