Ретро-программу, посвященную Дню Победы, представили артисты городского Дома культуры в парке Победы

Кружатся в танце под «Майский вальс» Геннадий Николаевич со своей подругой Натальей Александровной. Ему 87 лет, она на 20 лет моложе. Возраст и седины счастью не помеха, говорит Геннадий Николаевич. Жить надо не спеша и радоваться каждому дню. Когда объявили о Победе, ему было 10 лет.

ГЕННАДИЙ ИСТОМИН, житель г.Петропавловска:

— Я жил в Петропавловске во время войны, мы здесь собирали все для фронта, все для победы и вот она победа. 1.41Сказали «Победа!» , будет кино бесплатное на Октябрьской площади! Мне сейчас 87 лет, еще осталось прожить 33 года. Я не тороплюсь, живу не спеша. Настроение куда еще лучше!

Не пропускает ни одну песню и Светлана Дулина. За её плечами — 23 года работы бухгалтером. А сегодня в свои 65 лет она поёт в АНК. Танцевать, творить и быть счастливой — вот её жизненное кредо.

СВЕТЛАНА ДУЛИНА, жительница г.Петропавловска:

— Всем мира, чтобы Казахстан наш процветал, развивался. Я постоянно 9 мая здесь провожу время, у нас дискотека, у пенсионеров. С удовольствием танцую!

Артисты городского Дома культуры представили гостям праздничную ретро-программу. 9 мая в парке Победы прозвучали песни военных лет и всеми знакомые хиты прошлых десятилетий.

ЮЛИАНА ЦИМИЗОВА, методист городского Дома культуры:

— Великий праздник День Победы знаменует торжество жизни над смертью, гуманизма над жестокостью, фашизмом. Этот праздник необходимо помнить и чтить во имя тех жертв, которые наши предки принесли для того, чтобы мы сегодня могли вот так праздновать, собираться, отмечать.

Такие мероприятия всегда дарят радость гостям, а песни военных лет нередко вызывают у них слезы. На этом празднике все остались довольными.

— Раньше здесь жила, всегда ходила, сейчас хоть и далеко, все равно приехала. Спасибо большое за программу, отдохнули от души!

— Все замечательно и хорошо. Спасибо вам за организацию, здоровья, радости, дай бог, чтобы ваше поколение не знало всех тягостей, которые испытали когда-то наши деды и прадеды.

Анастасия Кузнецова