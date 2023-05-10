Полицейские поздравили с Днем Победы 95-летнего ветерана Дмитрия Сергеева. Духовой оркестр и вокальная группа культурного центра областного департамента полиции дали концерт во дворе дома фронтовика. Начальник управления полиции города Петропавловска Ербол Тайбеков вручил цветы и выразил фронтовику слова уважения.

Дмитрий Петрович родился в 1927 году в селе Николаевке Полудинского района Северо-Казахстанской области. В Красную Армию его призвали в декабре 1944 года. Участвовал в боях на Южном Сахалине. Служил в 1-ом отдельном ремонтном взводе, в 72 проектно-монтажной группе командиром отделения. В послевоенные годы трудился слесарем-сборщиком на Петропавловском заводе им. Куйбышева.

ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ, ветеран Великой Отечественной войны:

— Песни кому не нравятся? Особенно — военные. Особенно — «Смуглянка». Я помню, в каком-то году, нас собирали, и артист так исполнял, что мы даже рты по открывали — так исполнял он хорошо. Тогда я и запомнил эту песню.

В честь 9 мая полицейские традиционно провели ряд патриотических мероприятий: проводили уроки мужества, присягу для молодых сотрудников, торжественные собрания, возлагали цветы и венки к обелискам.

Камилла Карим