Как рассчитать свой бюджет и не увязнуть в долгах — семинар по финансовой грамотности проходит в СКО

Как лучше рассчитать свой бюджет, как не попасть в финансовую пирамиду, как не увязнуть в долгах — об этом сегодня говорили на выездном семинаре в Мамлютке. Представители партии «Аманат» проводят семинар по финансовой грамотности «Общество без долгов».

Семинар будет длиться 4 дня. За это время слушателям разъяснят плюсы предпринимательства, бытовые лайфхаки экономии. Это позволит увеличить доход семьи и уменьшить ненужные траты, уверена финансовый эксперт проекта Асель Атабаева.

АСЕЛЬ АТАБАЕВА, финансовый эксперт проекта «Общество без долгов»:

— От 18-летнего возраста и без ограничений. Программа даётся доступным языком. 80% программы — живые кейсы. То есть, это задачи, которые слушатели будут сами решать, будет домашнее задание. Здесь же идёт речь и о планировании бюджета. Они смогут понять, нужен им кредит или нет, поставить себе цели. В программе модуля будет постановка целей по смарту: короткосрочные, среднесрочные, долгосрочные. Мы будем рассказывать и о программах государственной поддержки.

По словам спикеров семинара, сегодня у каждого второго казахстанца есть кредит или рассрочка. По статистике таких — 6,3 млн человек.

АСЕМ РАХМЕТОВА, председатель СКОФ партии «Аманат»:

— 1,3 млн человек — очень закредитованы или имеют просрочку на более чем 90 дней. 1,2 млн человек — имеют кредиты в микрофинансовых организациях. Я так полагаю, это те люди, которым банки 2-ого уровня уже отказали в кредите. Это очень большая проблема для нашего населения. «Аманат» со своей стороны обратил на это внимание. Конечно, партия не может закрыть всем кредиты. Поэтому мы решили начать вот такое обучение и такой проект «Общество без долгов» в целях повышения финансовой грамотности населения. Потому что многие, когда берут кредит, не обращают внимание ни на какие нюансы.

На семинаре обучат, так сказать, читать то, что написано мелким шрифтом. Учитывать все нюансы при заключении договора на кредит. После теории каждый желающий получит бесплатную консультацию. Ему помогут разобраться с проблемой или окажут ментальную поддержку. Люди, у которых очень много кредитов, говорят специалисты, закрываются в себе и им сложно даже заикнуться на тему долгов. Поэтому такие беседы проведут тет-а-тет. В целом, такие семинары будет полезно послушать каждому, считает Юлия Кудрявцева. Жительница уже не первый раз посещает такие курсы.

ЮЛИЯ КУДРЯВЦЕВА, жительница г.Мамлютки:

— О данных курсах мы узнали через вотсап -рассылку. Мне показалось это очень интересным. Просто даже узнать, как планировать свой бюджет. Мы посещали какие-то курсы, изучали в интернете, но вот так, чтобы со спикером — впервые. Приходили представители банка, рассказывали о каких-то своих новинках. Для себя я взяла новый подход, которым я бы воспользовалась и буду пользоваться. У меня двое детей, я замужем. Дети уже подростки. Старшая планирует поступать и я уже задумываюсь о том, чтобы накопить на обучение. И данный курс мне поможет спланироват свой бюджет.

Обучение проводится бесплатно. Проект стартовал в мае в 6-ти районах нашей области и продлится до конца года. В ноябре семинар планируют провести в Петропавловске.

Диана Салихова