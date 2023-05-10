Цветочный бизнес развивается в Айыртауском районе

Инна Аипова цветоводством занимается 11 лет. В большой теплице она выращивает астры, шафраны, петунии, целозия. Последняя очень прихотлива и требует особого ухода, признается женщина.

ИННА АИПОВА, жительница с. Имантау, Айыртауский район:

— Сильно влагу не любит, солнце не любит. Но, на высадке очень красиво распускается малиновым, оранжевым и красным гребешком. Это миксовые цветы. Цветёт до глубокой осени, небольшой рост — 20-30 см. Дождливую погоду не любит.

Выращивают целозию исключительно на заказ. К примеру, эта партия — 1400 штук отправится в столицу. Один росток реализуют по 70 тенге. Всего в теплице находятся более 100 тысяч цветов. Ухаживать за каждым очень сложно, но, всё же приятно видеть такую красоту, признаётся Инна. Помогает ей в этом супруг Рустам.

ИННА АИПОВА, жительница с. Имантау, Айыртауский район:

— Было очень много кредитов, чтобы подняться. Из года в год потом их погашали. В плане выращивания, конечно, тяжело. С самого февраля, это же холод, особенно у нас в Казахстане. Ночи не спим, дежурим по очереди, топим по часам. Работу предоставляем девушкам и парням молодым, чтобы и у них тоже был какой-то заработок.

Всего в Имантау цветоводством занимаются 65 дворов. Поставляют цветы не только по области, но и по всему Казахстану и в соседние страны. Активно поддерживают бизнесменов местные власти. Предпринимателям выделяют различные гранты и кредиты.

Алишер Ашимов