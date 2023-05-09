В Петропавловске прошёл областной турнир «Қызылжар барысы»

Областной турнир по қазақ күресі «Қызылжар барысы» состоялся в Петропавловске. Он проводится в СК вот уже 10 лет. Ежегодно это зрелищное состязание палуанов в абсолютном весе собирает полные трибуны болельщиков и сильнейших борцов области. За золотой пояс в этот раз будут бороться 29 палуанов.

АСЫЛХАН БУЛАТОВ, главный судья турнира «Қызылжар барысы»:

— В этом году много новых молодых борцов. У нас в области есть спортивный клуб «Қызылжар арландары». В этом году там назначили нового руководителя. Им стал Аусагитов Алтынбек. Он также участвует в этом турнире. Но борьба непредсказуема. Может любой выиграть. Ребята 2005 года, им 18 лет исполнилось. Они участвуют от спортшколы, из районов.

Это их шанс громко заявить о себе. На ковёр выходят Нурбек Журабеков из Кызылжарского района и Адиль Отдан из Жамбыского. Зрелищные захваты и внезапные подсечки. Внимание палуаны приковали с первых секунд боя. Но полных 5 минут он не продлился. Борец из Кызылжарского района одержал досрочную победу.

НУРБЕК ЖУРАБЕКОВ, участник турнира «Қызылжар барысы», Кызылжарский район:

— Очень сильные соперники, схватка была тяжёлой, напряжённой. Но мы с тренером упорно готовились. Я проводил часы за изнурительными тренировками, и это принесло плоды. Рад первой победе, но расслабляться нельзя. Впереди ещё более тяжёлые схватки.

А вот на ковре уже палуаны из Петропавловска и Уалихановского района. Напряжённая борьба длилась 5 минут. Преимущество было то у одного борца, то у другого. Завершилась зрелищная схватка победой уалихановца.

КАНАТ ОМИРЗАК, участник турнира «Қызылжар барысы», Уалихановский район:

— Мы друг друга знаем, я видел, как он борется, какие приёмы использует. Я пытался предугадывать его действия и действовать на опережение. Бой выдался очень сложным. В какой-то момент я уже не выдерживал психологического давления, но взял себя в руки и победил.

Далее Канат Омирзак из Уалихановского района одерживал одну победу за другой. Но в финале уступил своему земляку и занял второе место. А золотой пояс достался уалихановцу Алтынбеку Аусагитову. Теперь им предстоит защищать честь области на республиканском турнире «Қазақстан барысы» в столице в июле.

Айгерим Хамзина