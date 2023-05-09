Концерт у дома: ветеранов Великой Отечественной войны поздравили военнослужащие

Военный оркестр развернулся прямо во дворе жилых домов. Военнослужащие Академии Национальной гвардии Республики Казахстан вместе с сотрудниками Военной прокуратуры Петропавловского гарнизона поздравили ветеранов ВОВ с 78-ой годовщиной Победы. Для них прозвучали музыкальные композиции военных лет, а также им вручили памятные подарки. Концерт привлёк внимание соседей ветеранов, жителей окрестных домов и случайных прохожих. Каждый подпевал традиционную песню этого праздника «День Победы». После концерта ветераны делились воспоминаниями, историей своей жизни, а также дали молодым военнослужащим слова напутствия.

Диана Салихова