Ко Дню Победы в АНК прошел фестиваль детского творчества

В Ассамблее народа Казахстана прошел фестиваль детского творчества «Великая Победа: наследие и наследники». Школьники и суденты читали стихи, пели песни военных лет.

На сцене танцевальный коллектив «Қуанамын». Девушки исполняют танец «Көнілашар».

ДИЛЬНАЗ АБЛАЙЕВА, участница танцевального коллектива «Қуанамын»:

— Танец казахский, называется «Көнілашар», означает приносить счастье, веселье и радость. На площадях танцуем, в фестивалях и конкурсах участвуем.

По словам организаторов, важно проводить такие патриотические мероприятия, чтобы подрастающее поколение знало и помнило, каким трудом досталась Великая Победа.

НИКОЛАЙ АВДЕЕВ, председатель СКОФ ОО «Русская община Казахстана»:

— Сегодня наш концерт как для младшего, так и для старшего поколения. Главную роль, которую мы несем детям. Показать, что самое дорогое — это мир. Ради этого мы сегодня проводим это всё, чтобы дети помнили, что их прадедушки отдавали свою жизнь, чтобы мы жили мирно.

В Ассамблее народа Казахстана работают 22 центра. Представители 6 из них приняли участие в фестивале детского творчества.

Камилла Карим