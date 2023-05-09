«И пусть поколения помнят» — праздничный концерт состоялся на центральной площади Петропавловска

ДИАНА САЛИХОВА, корреспондент:

— «И пусть поколения помнят». На центральной площади города развернулась концертная программа. В этот светлый праздник для жителей выступают артисты областной филармонии им. Ақана сері.

Представят сегодня порядка 50 номеров. Выступают как коллективы, так и сольные исполнители.

Услышав «Смуглянку» , тяжело сдержаться и не начать подпевать. В репертуаре сегодня самые известные песни военных лет: «Катюша», «День Победы», «Поклонимся великим тем годам». Эти композиции знакомы всем с детства и давно поселились в сердце у каждого.

АЛМА БАННЫХ, режиссёр областной филармонии им. Ақана сері :

— Все песни военных лет, на которых мы росли, воспитывались. На сегодня мы своё песенное сердце несем всем жителям г.Петропавловска. Готовились мы очень серьёзно. Месяц готовились, подбирали индивидуально репертуар. Я думаю, что жители и гости города будут очень довольны.

На площади можно увидеть много молодых людей с портретами своих предков. Деды, отцы, братья. Многие из них не вернулись с фронта, а кто-то и вовсе пропал без вести. Сегодня их потомки с гордостью несут память о своих героях.

— Это мой прадед. Участвовал в ВОВ. Зовут его Усольцев Алексей Иванович.

— Это очень важно помнить. Без прошлого нет настоящего. Мы должны помнить, чтить наших отцов, прадедов. Потому что, чтобы заложить культуру в народ, мы должны помнить наше прошлое.

— Это мой папа. Он воевал с 1942 года. Из Уфимского училища отправили под Сталинград.

— Ему было 17 лет, когда шёл от Сталинграда. Кога подходил к границе Венгрии, ему было 19 лет. После Венгрии они 40 км прошли по Югославии, а затем в Австрию, и дошли до Вены. Они даже концлагеря освобождали в Вене. Такая тяжелая история.

— Это мой дедушка, без вести пропавший в Тверской области. 27 лет. Вот всё, что осталось от него. Мои дети были ещё школьниками. Два портрета. И так проходили. Они с нами вместе в душе.

Диана Салихова