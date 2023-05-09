Церемония возложения прошла у памятника Карасай и Агынтай батырам

Церемония возложения прошла 7 мая у памятника Карасай и Агынтай батырам. В ней приняли участие аким области Айдарбек Сапаров, сотрудники правоохранительных органов, общественники, депутаты, студенты и школьники.

Ежегодно память павших почитает Геннадий Языков. Не понаслышке он знает, что значит, стоять на страже родной страны. Он получил награду отличника погранслужбы. Стоял на страже на советско-китайской границе, потому с особым трепетом относится к праздникам, которые мы отмечаем 7 и 9 мая.

ГЕННАДИЙ ЯЗЫКОВ:

— Сегодня такой праздник, хочется всех поздравить с Днем батыра. Пожелать солдатам службы, рядовым здоровья. Молодым хочу сказать, что не грех пойти служить в армию, это любовь к Родине и защита нашего Отечества. В такой прекрасный день много людей собралось у памятника батырам, которые с уважением относятся к людям старшего поколения. Они защищали нас, потом защищали наши отцы и деды, а потом мы защищали нашу родину.

Ежегодно несколько сотен североказахстанцев приходят к этому памятнику, чтобы почтить память. Карасай и Агынтай батыры известны своей отвагой в борьбе с джунгарами и неоднократными победами над превосходящим по числу противником. Собравшиеся благодарят их и других батыров, которые подарили независимость нашей страны, а также чтят память павших в Великой Отечественной войне.

Айгерим Хамзина