В Петропавловске прошли торжественные мероприятия в честь Дня Победы

Ветеран Великой Отечественной войны Иван Трофимович Клименко каждый год в День Победы вспоминает своих сослуживцев. Тех, с кем стрелок Дальневосточного фронта отражал атаки врага, тех, кого поддерживал и потерял.

ИВАН КЛИМЕНКО, ветеран Великой Отечественной войны:

— Я был бронебойщиком. Было два человека под первым номером и под вторым номером. Вторым номером был здоровый татарин. Фамилия у него была Гемолетдинов. Его я первым потерял, в бою в Восточной Пруссии. Когда старших демобилизовали всех, а уже группировали отдельный отряд в разведывательный батальон при 17й гвардейской дивизии, я этих ребят всех помню.

Все увиденное во время Второй мировой войны Иван Клименко помнит очень хорошо. После Великой Отечественной Ивана Трофимовича отправили на Восточный фронт, потом в Китай. Ветеран вернулся домой летом 1951 года. Какое-то время поработал прорабом в нашей области, а затем в Алматы. За полвека, проведенных в южной столице, Иван Трофимович помог возвести десятки объектов. В праздничный день ветерана навестил и поздравил с 78-й годовщиной Великой Победы аким области Айдарбек Сапаров.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Поздравляю вас с Днем Великой Победы. Спасибо Вам за Победу, за участие в Великой Отечественной войне, за отвагу, крепкого здоровья и долгих лет жизни вам.

Иван Клименко рассказал главе региона, что в свои 96 лет чувствует себя отлично. Ветеран, обладатель Ордена Отечественной войны 2 степени, медали «За победу над Германией» и других наград вместе с акимом области отправились на площадь памяти. Именно здесь развернулся митинг в честь создания 314-стрелковой дивизии, которая была создана в первые дни Великой Отечественной войны.

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

-Жестокая, кровопролитная, долгая. За 4 года Великой Отечественной войны в ряды Вооруженных сил было призвано 32 млн человек. 26 млн бойцов отдали свой жизни во время противостояния с врагом. Отважно сражались на фронтах Второй мировой 1 млн 370 тысяч казахстанцев. Половина из них не вернулась домой. Из Северо-Казахстанской области на фронт ушли больше 90 тысяч человек.

В годы Великой Отечественной на фронте погибли 45 тысяч североказахстанцев. Наши земляки участвовали в крупных боях под Москвой и Сталинградом, помогали во время обороны Ленинграда. Жители области делали все возможное, чтобы война закончилась, как можно скорее. В День Победы североказахстанцы почтили память храбрых воинов минутой молчания.

Воспоминания о солдатах Победы бережно хранят их родные. Истории боевых подвигов в семьях передаются из поколения в поколения и имеют особую ценность.

БИТЕН БЕКТИМИРОВА, жительница г.Петропавловска:

-У меня отец воевал в рядах 1-го Украинского фронта, командовал отделением и дошел до Берлина.

РАИСА РАМАЗАНОВА, жительница г.Петропавловска:

— Это мой дед. Он не вернулся с боя, осталось четверо детей у мамы на руках. В 1941 году его призвали с Полудинского района. В 1945 году он пропал без вести. Бабушка наша всю жизнь его ждала.

ЕЛЕНА БАРТОЛЬ, жительница г.Петропавловска:

-Бабушка его вымолила. Лампадка горела 2:00 днем и ночью. В 1943 призвали, я в 1953 родилась. 9 мая мы всегда получали по две конфеты, так поминали.

Так поминали тех, кто ушел на фронт навсегда. Солдат, которые не смогли вернуться домой, чтобы обнять своих родных, не увидели голубое мирное небо, так как навсегда остались под дождем из свинца.

-Я желаю в этот день, чтобы войны не было, чтобы она никогда не повторялась.

С Днем Победы, дорогие! Поздравляю всех с Днем Победы. Пусть в нашей стране царит мир и согласие. Нельзя забывать подвиги наших предков. Особенно важно, чтобы о них помнила молодежь.

Дарья Пышмынцева