В Петропавловске раздадут более 10 тысяч лент Победы

В Петропавловске в канун 9 мая проходит патриотическая акция «Ленты Победы». Она направлена на сохранение памяти о героических годах Великой Отечественной войны. Ленточки раздают жителям и гостям города в супермаркетах и торгово-развлекательных центрах. В акции задействовано более 150 студентов колледжей. Планируется раздать свыше 10 тысяч лент.

ЖАНАТ КАКИМОВ, руководитель молодёжного ресурсного центра г.Петропавловска:

— В течение дня с 4 по 9 мая любой прохожий человек, который посетит данный ТРЦ, получит бесплатную ленточку. На данный момент более тысячи лент уже раздали.

Камилла Карим