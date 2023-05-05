В Казахстане стартовал приём заявок для участия в конкурсе «Парыз»

По всей стране стартовал приём заявок для участия в конкурсе «Парыз». Он продлится до первого июля. В ежегодном состязании могут участвовать представители социально ответственного бизнеса. Конкурс состоит из регионального и республиканского этапов.

ЛАРИСА ШЕРЕМЕТЬЕВА, главный специалист управления координации занятости и социальных программ СКО:

— В конкурсе могут участвовать субъекты частного предпринимательства нескольких категорий: крупного, мелкого и среднего. Награждаются лауреаты в четырех номинациях: «Лучшее социально ответственное предприятие», «Лучшее предприятие в области охраны труда», «За вклад в экологию», «Лучший коллективный договор». С 2020 года введена специальная премия «За лучший социальный проект года». Также с этого года присуждается Гран-при.

Чтобы стать его обладателем, у отечественной компании должны быть высокие результаты в реализации принципов корпоративной, социальной и экологической ответственности.

ЛАРИСА ШЕРЕМЕТЬЕВА, главный специалист управления координации занятости и социальных программ СКО:

— На областном этапе определяет лауреатов экспертная группа. В ее состав входят управление координации занятости, инспекция труда, профессиональный союз, ПП, департамент экологии. Ежегодно несколько предприятий области отмечаются наградами и на республике. Ежегодно порядка 30 заявок, во всех номинациях у нас представлены предприятия.

В декабре 2022 года на торжественной церемонии награждения лауреатов конкурса «Парыз» с участием главы государства дипломы и памятные статуэтки получили руководители трёх предприятий региона. В номинации «Лучшее предприятие в области охраны труда» 1е место у ТОО «Акселеу», «За вклад в экологию» высокой наградой отметили ТОО «Радуга». Специальная премия «Лучший социальной проект года» досталась КТ «Мамбетов и К».

Дарья Пышмынцева