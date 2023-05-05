Учащиеся НИШ поздравили ветерана ВОВ Кожатая Некибаева с наступающим праздником 9 мая

Во дворе, где живет ветеран Великой Отечественной войны Кожатай Некибаев, сегодня особенная атмосфера. Сюда пришли учащиеся НИШ г.Петропавловска, чтобы поздравить ветерана. Сегодня все при параде. Девушки в платьях в стиле ретро, парни в военной форме и сам герой праздника Кожатай ага, вся грудь которого в наградах.

Этот день особенный и волнительный. К выступлениям ребята готовились 2 недели. Абылайхан Жоламанов у ветерана уже второй раз. Сегодня самое главное — порадовать дедушку Кожатая и показать, что мы помним и гордимся подвигами участников Великой Отечественной войны.

АБЫЛАЙХАН ЖОЛАМАНОВ, учащийся НИШ г. Петропавловска:

— Сегодня я бы хотел поблагодарить дедушку Кожатая за независимость и свободу, которую нам подарил, за все его победы. Я очень рад, что в наше время есть ветераны, которые смогли бы нам рассказать все то, что они пережили. И мы никогда не забудем все то, что они нам принесли.

Ребята пели песни военных лет, танцевали, подарили ветерану цветы и корзину с фруктами.

ДАНИЯР УАЛИЕВ, директор НИШ г.Петропавловска:

— Данное мероприятие, в первую очередь, направлено на дань уважения нашим ветеранам. Второе — это воспитание подрастающего поколения, чтобы они знали, помнили, уважали старших и знали историю.

Этот праздник со слезами на глазах. Кожатай ага внимание юного поколения оценил и высказал слова благодарности.

КОЖАТАЙ НЕКИБАЕВ, ветеран Великой Отечественной войны:

— Спасибо большое за поздравления, ребята. Я всех поздравляю с праздником! Пусть наша страна расцветает, пусть будет мир. Трудитесь во благо родины и не знайте бед.

Такие акции НИШ Петропавловска проводит ежегодно.

Анастасия Кузнецова

