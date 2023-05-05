«Особенные» танцоры завоевали награды на фестивале-конкурсе «DANCE-FEST DUBAI»

Вернулись на родину после яркого выступления на международной арене. Артисты театра танца «Sensitive» завоевали Гран-при на фестивале-конкурсе хореографического искусства «DANCE-FEST DUBAI». Он проходил с 29 апреля по 4 мая в ОАЭ. В творческом состязании участвовали более 200 танцоров из 6 стран мира. Северо-Казахстанскую область представляли не только солисты театра танца «Sensitive», но и воспитанники областной (специальной) коррекционной школы-интерната для детей с нарушениями слуха.

ОЛЬГА РОСТОВЩИКОВА, руководитель театра танца «Sensitive»:

— В номинации «Дуэт» — Кузьмин Евгений и Воропаева Екатерина, в номинации «Соло» — Кангожин Даниал, ребята победили, выиграли первое место. Ещё есть специальные призы от судей. У нас впервые выехала заграницу, впервые в международном проекте принимала участие, старший состав школы-интерната для глухих детей. Это наши воспитанники, которых мы растим. Они тоже заняли первое место. Танцевали они «Самбо» и «Венский вальс», т.е. две программы.

ИЛЬЯ НАЙМАНОВ, воспитанник областной (специальной) коррекционной школы-интерната для детей с нарушениями слуха:

— Очень сильно волновались, но хорошо станцевали.

СОФИЯ КОЛОСОВА, воспитанница областной (специальной) коррекционной школы-интерната для детей с нарушениями слуха:

— На репетициях мы полностью выкладывались. Переживали, думали, как пройдет выступление. Мы выиграли, все было прекрасно. Мы очень рады.

Дарья Пышмынцева