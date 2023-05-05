Накануне Дня Победы полицейские побывали в гостях у труженика тыла В. Ипполитова

В преддверии 9 мая полицейские навестили 93-летнего труженика тыла, ветерана органов внутренних дел Владимира Ипполитова. В 1942 году его отец пропал без вести на полях фронтовых сражений. С раннего детства Владимир Терентьевич познал тяготы взрослой жизни. Детство и послевоенная юность закалили характер: во взрослой жизни в свободное от работы время он постоянно учился, занимался художественной самодеятельностью, спортом. Вышел на пенсию в 1985 году в звании майора милиции, будучи заместителем начальника дежурной части областного управления внутренних дел. Также в честь Дня Победы стражи порядка во главе с начальником областного ведомства Айдыном Кабдулдиновым возложили цветы к обелиску Героя Советского Союза, подполковника милиции Филиппа Чижикова, установленному в селе Березовке Кызылжарского района.



Камилла Карим