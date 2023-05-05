История в лицах: сын ветерана ВОВ Сагандыка Темирбаева рассказал о своем отце

Орден Красной Звезды, медаль «За отвагу», семейные фотографии и память о мужественном и уважаемом человеке. Сегодня дети ветерана Великой Отечественной войны, почитаемого спортсмена Сагандыка Темирбаева рассказывают о том, каким был их отец и какую память оставил после себя.

ТАЛГАТ ТЕМИРБАЕВ, сын ветерана ВОВ Сагандыка Темирбаева:

— Отец в начале войны призвался в армию, ушел на фронт. До 1945 года он воевал. Обычно он нам о войне ничего не рассказывал. Впоследствии узнали, что он служил разведчиком. Был секретарем партийной организации в разведке, оказывается. После войны его направили служить в военную комендатуру. В 1953 году мать взяла меня и брата, мы поехали в город Дербент и оттуда она его уже забрала домой.

О военных буднях Сагандык Пусурманович своим детям не рассказывал. Разведчику не положено. После того, как вернулся с поля боя, его, как секретаря партийной организации, отправили поднимать целину, рассказывает его сын. Тогда ещё в Бейнеткорском районе, а ныне Аккайынском, он вместе с первоцелинниками создал первую футбольную команду. А после истинный ценитель спорта возглавил добровольное сельское спортивное общество «Кайрат». Сагандыка Темирбаева уважали и любили все. Президент Федерации борьбы СКО Бауыржан Кульжанов рассказывает, что был еще мальчишкой, когда судьба подарила ему возможность встречи с Сагандыком Темирбаевым.

БАУЫРЖАН КУЛЬЖАНОВ, Президент Федерации борьбы СКО, Почетный гражданин г.Петропавловска и Аккайынского района:

— В 1968 году построили в Ленинском совхозе впервые в Казахстане двухэтажный спортивный зал. Тогда был директором у нас Анатолий Дмитриевич Захаров и подбирали туда методиста по спорту, и он меня пригласил. Я после школы год проработал там методистом по спорту и ушел в армию. Поэтому я знаю, что уважают очень в районе его, проводят ежегодно турнир в Смирново. Этот человек очень много сделал для развития спорта. В Борках строится большой спортивный сквер, аллея Славы и там есть место, где его памяти посажена елка. Приезжают его родственники, приезжают спортсмены.

Свою любовь к спорту Сагандык Темирбаев передал и своим детям. Его сыну Талгату Темирбаеву 72 года. Он по сей день занимается спортом, прививает здоровый образ жизни своим детям и внукам, ставя в пример своего отца.

ТАЛГАТ ТЕМИРБАЕВ, сын ветерана ВОВ Сагандыка Темирбаева:

— При детской спортивной школе он проводил турниры, которые сам же и организовывал, детям покупал жвачки, конфеты. Детям было интересно, когда приходит дедушка, бегает вместе с ними, проводит соревнования. Это передалось и нам. Я тоже сам спортсмен бывший, занимался баскетболом, закончил педагогический институт, долгое время работал директором детской спортивной школы. 9 мая мы обычно ездим в Смирново, навещаем могилку отца, кладем цветы, возложение венка бывает в Смирново, где мемориал ветеранов.

Сагандыка Темирбаева не стало в 2000 году. В этом году ему исполнилось бы 100 лет. Память о человеке с большим сердцем и непростой судьбой не угасает по сей день.

Анастасия Кузнецова

