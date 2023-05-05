Больше 20 улиц отремонтируют в Петропавловске в этом году. На них проведут средний и текущий ремонты. Сейчас тяжёлая техника трудится на 4 улицах.

АЙГЕРИМ ХАМЗИНА, корреспондент:

— Один из участков, на которых идёт ремонт, улица Пушкина. А именно участок от Сутюшева до Букетова. Здесь уже сделали первый слой асфальта. Работы планируют закончить до 10 мая.

После приступят к ремонту дорог в Рабочем поселке, в районе Подгоры, 19 мрк, охватят центральные улицы и дороги на окраинах Петропавловска. Это самые проблемные участки города. Ремонтировать их будут поэтапно, но без их перекрытия дорог естественно не обойтись.

ЭЛЬМИРА САДВОКАСОВА, пресс-секретарь акима г.Петропавловска:

— Чтобы не создавать транспортный коллапс, перекрёстки дорог мы делаем в ночное время. Днём они в основном открыты. Также идёт работа по поднятию колодцев. ТОО «Кызылжар су» и «Очистные сооружения» поднимают колодцы на один уровень с дорожным полотном. Эти работы будут продолжены.

Работники трудятся в 2 смены, сообщают в городском акимате. Также там объяснили, почему сейчас дороги Петропавловска находятся далеко не в лучшем состоянии. Дороги вызывают критику практически у всех автомобилистов.

ЭЛЬМИРА САДВОКАСОВА, пресс-секретарь акима г.Петропавловска:

— С 2018 года ежегодно на ремонт дорог выделяли около 400 млн тенге для поддержки дорожного полотна в хорошем состоянии. Это очень малые суммы. Потому что в этот период производились работы по сносу ветхого жилья. Большие суммы из бюджета выделялись на эти цели. Поэтому было принято решение в этом году выделить 5,7 млрд тенге.

Отремонтировать дороги планируют до конца сентября. Помимо этого, в Петропавловске продолжится реконструкция улиц Горького и Жумабаева. Их завершат в текущем году. Также в 2023 построят улицу Громовой в мкр. «Береке».

Айгерим Хамзина