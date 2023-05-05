Акция «Политика добрых дел» проходит в Петропавловске

У входа в один из торгово-развлекательных центров Петропавловска собрались волонтеры. Активисты решили принять участие в акции «Политика добрых дел», чтобы помочь горожанам, которые в этом нуждаются.

САИДА ТАУКЕЛЕВА, руководитель ОО «ЯАлматинец»:

— «Политика добрых дел» приехала с очень хорошей и нужной акцией в Петропавловск. В рамках нее мы собрались вместе с локальными волонтерскими организациями, сотрудниками «Mugnum» при содействии акимата города. 391 продуктовая корзина разъедется по разным локациям. Это растянется всё на три месяца. Следующая акция будет приурочена ко Дню защиты детей.

Наталья Николайчик приняла решение стать волонтером три года назад. Женщина состоит в волонтерском движении «Помощь рядом». Она тоже примет участие в акции «Политика добрых дел».

НАТАЛЬЯ НИКОЛАЙЧИК, волонтёр движения «Помощь рядом»:

— Праздник накануне 7 мая, 9 мая решили помочь, потому что нас много. Всегда помогаем продуктами нуждающимся семьям, вещами, во всем, в чем нуждаются, стараемся оказывать помощь.

Активисты отправились с продуктами по адресам горожан в разные районы областного центра. Акция «Политика добрых дел» уже охватила 11 областей Казахстана, включая Северо-Казахстанскую. На выходных добровольцы доставят продуктовые наборы многодетным семьям и детям с инвалидностью.

Дарья Пышмынцева

