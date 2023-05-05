25 спортсменов СКО показали хорошие результаты на соревнованиях по гимнастике и акробатике

17 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых. Столько медалей привезли североказахстанские акробаты с летней спартакиады по батутной гимнастике и чемпионата по спортивной акробатике. В последнем приняли участие 16 спортсменов. Среди них — Никита Карасёв. Он показал наилучшие результаты в отдельных упражнениях.

НИКИТА КАРАСЁВ, участник чемпионата РК по спортивной акробатике:

— Мы ездили в Павлодар четвёркой, младшая четвёрка была, тройка, смешанная пара. Мы взяли первое место. Побили свой личные рекорд по баллам. Набрали 28,350. В первой комбинации показывали колонну вчетвером. Второй элемент у нас был — сесть в шпагат с одной стойкой.

Сложностей не было, признаются акробаты. Главная задача — достойно выступить, с чем и справились спортсмены. Результатами своих подопечных довольны тренеры.

РИНАТ БЕЛОГОНОВ, руководитель СДЮСШ по спортивной акробатике и батутной гимнастике:

— Чемпионат РК по акробатике проходил в Павлодаре, а спартакиада народа Казахстана по прыжкам на батуте проходила в Алматы. В одни и те же сроки. Считаю, удачное выступление. Подготовка была каждый день, один день — выходной. Кто мог, тренировался 2 раза в день: утром и вечером.

Времени на отдых у наших акробатов нет. Впереди их ждут ещё одни соревнования. Пройдут они совсем скоро в Алматы и Павлодаре.

Алишер Ашимов