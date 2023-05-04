Заслуженный профессор Kozybayev University изучает списки с именами погибишх североказахстанцев в годы ВОВ

АНАТОЛИЙ ПЛЕШАКОВ, заслуженный профессор Kozybayev University:

— Погибших в 1945 году на территории современной Чехии тут 11 человек. На территории современной Словакии 23 человека наших только североказахстанцев.

Это информация из списков, которые попали в руки заслуженного профессора Kozybayev University Анатолия Плешакова совсем недавно. С их помощью уже удалось найти родственников четырех солдат Победы. Никаких данных о местах их захоронений не было.

АНАТОЛИЙ ПЛЕШАКОВ, заслуженный профессор Kozybayev University:

— Ко мне обратился Виктор Константинович Дубровин. Он — председатель объединения российских соотечественников нашей области. Позвонил и переслал списки погибших наших земляков, в том числе североказахстанцев, которые погибли в Чехии, Словакии. Они похоронены там. Их родственники здесь, они либо вообще ничего не знают, либо знают, что их предок неизвестно, где погиб. Т.е. пришла похоронка и все. Предстоит работа по поиску родственников.

Найти их помогут члены клуба «Память на века». Он работает на базе гимназии «БЭСТ». Списки с сотней имён казахстанцев, участвовавших в боях во время Второй мировой войны, кропотливо собирали активисты из Чехии.

АНАТОЛИЙ ПЛЕШАКОВ, заслуженный профессор Kozybayev University:

— Увидев эти списки, я сразу обратил внимание на фамилию Атьков. У нас на кафедре как раз работает Атькова. Оказывается, это дядя её, погибший, неизвестно где. И вдруг мы находим дядю. Ее отец назван по имени как раз того Виктора, который погиб. Завтра состоится церемония вручения земли с могилы воина. Вручат эту землю родственникам Атькова.

Виктор Атьков был ефрейтором. Он погиб в Чехии за 8 дней до дня Победы. Кстати, в этих же краях служил отец Анатолия Плешакова.

АНАТОЛИЙ ПЛЕШАКОВ, заслуженный профессор Kozybayev University:

— Зная о том, что мы занимаемся вопросом воинов, погибших на чужбине, буквально недавно прислали списки из Краснодарского края. Когда фашисты рвались к Кавказу, чтобы захватить нефть, их остановили у станицы Шапшугской. Там тысячи воинов погибли, останавливая фашистские полки. Там очень сильные бои были, погибло много североказахстанцев.

Эти данные Анатолию Плешакову передал заместитель директора Южно-Российского института управления Андрей Трубицын. Списки предстоит подробно изучить, чтобы найти близких воинов, погибших во время Великой Отечественной войны на территории Краснодарского края.

Дарья Пышмынцева