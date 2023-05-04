В СКО проходит областной чемпионат по плаванию

Двухдневный областной чемпионат по плаванию проходит в бассейне «Дельфин». Участие принимают около 200 мальчишек и девчонок в возрасте от 10 до 18 лет.

За призовые места борются воспитанники детско-юношеской школы олимпийского резерва «Дельфин». Лучшие отправятся на республиканские соревнования. К слову, недавно воспитанники «Дельфина» вернулись с чемпионата страны с медалями.

СЕРИК КАСИМОВ, руководитель СДЮШОР «Дельфин» водных видов спорта:

— Лукьянчикова Яна стала двукратной чемпионкой Казахстана на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем. Рогожникова Милана стала серебряным призёром чемпионата Казахстана на дистанции 100 м баттерфляем. Также девочки в эстафете 4 по 100 стали чемпионками Казахстана.

Участвовало 26 команд со всех регионов страны. СК пловцы заняли 5 место и привезли 4 медали. Среди призёров — Яна Лукьянчикова. Она уже двукратный чемпионат Казахстана и мастер спорта по плаванию. Говорит, за этими достижениями стоят долгие и упорные тренировки. У девушки они проходят дважды в день, 6 дней в неделю.

ЯНА ЛУКЬЯНЧИКОВА, воспитанница СДЮШОР «Дельфин» водных видов спорта:

— Мы завоевали в эстафете 1 место в эстафете 4 по 100 вольным стилем. В личных дистанциях на 50 и 100 м я завоевала 2 первых места. Плаванием занимаюсь уже 11 лет. Пришла в плавание по состоянию здоровья. Врач сказал, что нужно пойти, поплавать для здоровья. Мне понравилось и я осталась.

Тех, кто одержит победу на областных соревнованиях, ждут республиканские чемпионаты, которые пройдут в Талдыкоргане, Шымкенте и Темиртау.



Айгерим Хамзина