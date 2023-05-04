В музейном комплексе «Резиденция Абылай хана» устроили праздник ко Дню защитника Отечества

Почитать подвиги национальных героев, благодарить за мирное небо ветеранов и хранить память о тех далеких трагических боевых днях. Сегодня в музейном комплексе «Резиденция Абылай хана» устроили праздник, посвященный Дню защитника Отечества.

Здесь звучат песни военных лет в исполнении североказахстанских артистов, слова благодарности от приглашенных гостей.

ЖАНБАТЫР САРТАЕВ, доктор медицинских наук, профессор, академик военных наук РК и РФ:

— Мы дань уважения должны отдать тем людям, которые нам дали все это сегодня. Это наши прадеды, деды. От лица Национальной гвардии РК, от Академии Национальной РК , от всего военного состава хочу поздравить народ с этим великим праздником. Академия Национальной гвардии провела большую работу совместно с СКУ по поводу открытия батыров на территории СКО. Сегодня мы открыли 15 батыров, увековечили их имена.

Чтит и помнит подвиги героев молодое поколение. Воспитанники военно-патриотического клуба «Жас Сарбаз» готовы защищать родину. Сегодня они пришли на праздник с показательным выступлением.

СОФЬЯ ШИРОЖЕЕВА, командир младшей группы первого отряда «Жас сарбаз»:

— У нас всегда есть сила духа, у нас все чётко, громко. Я умею самообороняться, младших защищу, кто меньше меня, может бабушек, дедушек. День защитника Отечества важен, мы радуемся за прадедов, которые выиграли войну, мы отмечаем этот праздник, поздравляем пожилых, ветеранов, ходим помогаем им.

Праздник оказался зрелищным. Вот здесь школьники решили проверить свою физическую подготовку в перетягивании каната с курсантами академии Национальной гвардии РК. А здесь гости праздника рассматривают, как ловко изготавливаются настоящие рыцарские доспехи.

АНАСТАСИЯ КУЗНЕЦОВА, корреспондент:

— Снайперская винтовка Драгунова, автомат Калашникова, пистолет Макарова. В этой палатке выставлено стрелковое оружие Академии Национальной гвардии РК. Его можно рассмотреть и сделать фото.

В следующей палатке ребята столпились у выставки вооружения казахского воина 18 века, которую представляет музейный комплекс. Рядышком молодое поколение пишет свои послания ветеранам Великой Отечественной войны.

ЭМИР АДЕЛЕВ, учащийся СШ №40 им.Д.Карбышева:

— Отправили вот письмо ветерану, пожелали счастья, здоровья, благополучия. Мне этот музей кажется, правда, достопримечательностью, потому что тут нам напомнили, что есть хорошие предки, что надо ими гордиться.

Гости мероприятия признаются, что сегодня остались довольными и сытыми. У военно-полевой кухни собралось много желающих отведать настоящей солдатской каши.

— Праздник классный, весело, хорошо. Со школой пришли, кашу едим, вкусно, слушаем концерт.

— Сегодня я увидел много всего интересного. Помимо берущего за душу выступления оркестра я сегодня увидел, как ловко обращаются с оружием молодые выпускники военных клубов, ознакомился с различными видами вооружения, в общем, хорошо провел время.

— Мне очень понравилось, как «Журавли» спели. Это моя любимая песня. Самое главное — чтобы мир был. Чтобы все было хорошо, чтобы люди были смелыми.

Анастасия Кузнецова