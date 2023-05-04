Учащиеся школы №14 и курсанты Академии НГ РК сыграли в «Зарницу»

Спортивно-патриотическую игру «Зарница» организовали в средней школе №14 им. Ю. Гагарина накануне 7 и 9 мая. Участвовали в ней школьники и курсанты Академии Национальной гвардии РК.

По сценарию игры установили 6 станций. На каждой для участников подготовили испытания. Пока одни пели военные песни и состязались умами, другие на время проходили полосу препятствий. Учащаяся Илона Вишницкая учится основам первой медицинской помощи.



ИЛОНА ВИШНИЦКАЯ, учащаяся средней школы № 14 им. Ю. Гагарина:

— Мы ходим по станциям различным: по спортивным, где-то интеллектуальным, где-то мы маршируем. Участвуем, зарабатываем баллы и соревнуемся между классами. У нас всё получается. Мы вместе так сплотились, наш класс становится еще дружнее на таких мероприятиях.

В состязаниях приняли участие школьники с 1 по 11 классы. По словам директора учебного заведения Сергея Мартемьянова, такого рода мероприятия проводятся ежегодно.

СЕРГЕЙ МАРТЕМЬЯНОВ, директор средней школы №14 им.Ю.Гагарина:

— Ежегодно по всей стране проводится много мероприятий, посвященных празднованию Дня защитника Отечества. В нашей школе тоже эти мероприятия проходят, тоже традиционные, их будет много. Одно из них -«Зарница», где дети смогут проявить себя.

После игры ребята подкрепились солдатской кашей. Отличившихся наградили грамотами.

Камилла Карим