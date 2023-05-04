Северо-Казахстанская делегация приняла участие в XXXII сессии АНК

На пресс-площадке региональной службы коммуникаций состоялся брифинг, где говорили о работе ХХХІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана. На встрече с журналистами выступили общественный заместитель председателя АНК СКО Владимир Витченко и председатель Совета Аксакалов АНК СКО Ескендир Елеусизов. Спикеры остановились на каждой инициативе, выдвинутой Президентом на прошедшей сессии.

ВЛАДИМИР ВИТЧЕНКО, общественный заместитель председателя АНК СКО:

— Вопросы были разноплановые. Касались и социально-экономического развития, и развития сельских территорий. На сессии было обращено внимание не только на центральные органы власти, но и районы, села. Во второй день сессии выступал Президент, председатель АНК, который подчеркнул основные 5 направлений, которые направлены на стабильность, созидание, развитие нашей страны.

Анастасия Кузнецова