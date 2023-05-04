Конкурс «Лучший водитель скорой помощи» прошёл в Петропавловске

В областном центре скорой медицинской помощи впервые прошёл конкурс «Лучший водитель скорой помощи». С этого года водители этой службы должны знать базовые знания парамедиков. Соревнования проходили в 3 этапа: первая медицинская помощь, безопасное вождение и тестирование на знание ПДД.

ЮРИЙ БЕЛОНОГ, и.о. директора областной скорой медицинской помощи:

— К нам не просто попасть, мы проводим очень серьезный отбор. Водитель должен быть с навыками вождения, прекрасным знанием ПДД, города, местности, где они работают. Все наши водители обучены навыкам базовой реанимации по международному стандарту и в случае необходимости могут помогать фельдшеру. Такие случаи у нас уже были. То есть это наши помощники.

В этом кабинете водители сейчас сдают первый этап тестирования. Проверяют их на знания навыков проведения базовой реанимации.

Мерген Адильбаев работает водителем скорой помощи уже два года. Признается, что работа очень сложная и ответственная. Зачастую жизнь людей зависит напрямую от водителей, ведь доехать до пациента нужно быстро, но при этом безопасно.

МЕРГЕН АДИЛЬБАЕВ, водитель областной скорой медицинской помощи:

— Можно сказать, что работа в скорой помощи — это моя мечта. Стараемся помогать людям, фельдшерам. Мы оказываем помощь и доставляем до больницы. Хотелось бы, чтобы такие конкурсы проводили чаще. Такая информация и практика полезна для водителей скорой помощи.

Победителям по итогу конкурса вручат ценные призы. В настоящее время в регионе в службе скорой медицинской помощи работают более 150 водителей.

Камилла Карим