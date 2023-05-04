Более 170 пожаров произошло в СКО с начала года

Более 40 пожаров произошло в СКО с начала апреля. Об этом журналистам рассказали спасатели на брифинге в региональной службе коммуникаций. Большая часть возгораний — из-за поджога сухостоя. С 20 по 30 апреля в 4-х районах и областном центре зарегистрировали 7 пожаров. Огонь уничтожил жилые дома, постройки, транспортные средства и животных. Такой ущерб получили жители сёл Сарытомара и Байтерека района Магжана Жумабаева. Там общая площадь пожаров превышала 270 квадратных метров. Пожары ЧС-ники ликвидировали оперативно. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнём. Всего с начала года в регионе зарегистрировали 172 пожара.

ДМИТРИЙ РАСТИХИН, врио начальника ДЧС СКО:

— В огне у нас погибли 11 человек. Травмы различной степени тяжести получили 7 человек. Угарным газом отравились 26 человек, где 5 человек скончались. Несмотря на то, что отопительный сезон у нас официально закончился 20 апреля, как мы знаем, наш регион северный и климат резко-континентальный, население, которое проживает в частных домах, топит печи на твёрдом топливе. Попросил бы их не расслабляться, осмотреть свои печи. Я понимаю, сезон подходит к завершению, но, тем неменее, бдительность нужно не терять.



Алишер Ашимов