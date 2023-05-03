Житель района им. Г. Мусрепова нашёл ружье на берегу реки Есиль

Двуствольное ружье ИЖ-58 обнаружили полицейские в подсобном помещении у жителя района им. Г. Мусрепова. По словам 59-летнего сельчанина, ружьё нашел на берегу реки Есиль. Но, это не освобождает его от ответственности. В отношении мужчины собран материал по части 2 статьи 482 Кодекса РК об административных правонарушениях. С января 2023 года полицейские изъяли у североказахстанцев 55 единиц незарегистрированного огнестрельного оружия. О подобных находках необходимо незамедлительно сообщать стражам порядка. К слову,с начала года три жителя области заявили в полицию о найденном оружии. Еще 16 человек добровольно сдали незаконно хранящиеся у них образцы вооружения. По информации управления местной полицейской службы, только в рамках двух операций «Правопорядок» было изъято 45 единиц оружия, в том числе семь обрезов и два нарезных ствола, а также 229 патронов различного калибра.



Камилла Карим